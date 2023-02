Cheap cPanel hosting

What our clients say Clients are first of all our partners with whom we work as one team!

Кухтерев Сергей Романович Качественное оборудование, отличные цены, техническая поддержка на высоте... мне нравится.... Вот и шаблон поменяли... отличный и красивым да и удобным стал=) Широких Александр Сергеевич Моё мнение это самый лучший хостинг когда либо я встречал какие здесь + +тех поддержка работает оперативна +удобная панель понятная любому +нет не каких проблем для заказа +ждать долго не надо всё работает очень хорошо В прочем я очень довольный что есть такой сайт где можно заказать хороший хостинг . Я лично думаю этот сайт стоит на первом месте среди других сайтов по аренде хостинга и VDS/VPS Кто всё ещё думает брать или не брать смело заказывайте! Петров Алексей Владимирович Недавно стал клиентом данного хостинга. Очень удобные сервисы и скорость отработки заказов! Особенно хочу отметить работу техподдержки. Благодарю администратора Дениса З. и сотрудника отдела продаж Станислава Н. за оперативную реакцию и помошь! Невероятно хорошее соотношение цена/качество на предоставляемые услуги. Успехов и процветания вашему бизнесу! Николаев Евгений Михайлович Отличный хостинг очень понравился!Еще очень меня порадовало что здесь просто отличная служба поддержки отвечают в течении пяти минут! translitbux Отличный хостинг, **********************************.. У меня три с половиной тысячи пользователей и онлайн огого сколько, и все нормально. Неоднократно ДДОСили и ничего, стоит мой сайт как вкопанный. Техподдержка всегда отзывчивая(!) и сразу решает вопрсы. Так что отрицательные отзывы, это бред невменяемых людей, которые и работать-то не могут по человечески. Хостингу хочется пожелать только самого хорошего и оставаться лидерами! Молодцы! Tavadze Giorgi Pavlovich Отличная компания, всегда готовы помочь. гибкие условия, хороший трафик и в целом отличный хостинг. работаю уже больше 2 года Сергей Откровенно говоря!!! Работаю с Вами уж навена с год, и если б не технические ньюансы, которые иногда огорчают, цены б Вам небыло. Однозначно, люди у Вас золотые. Поддержка просто супер. На эмоциях решил отзыв написать. Уж так вышло что пришлось откатывать хостинг с большего на меньший тариф, неожиданно, после краткого, моего объяснения веской причины, хостинг откатился, деньги вернулись в полном объеме. Спасибо. Бурлака Михаил Сергеевич Хочу сказать спасибо сервису! За то что 1.Цены приличные 2.Ребята которые отвечают на вопросы молодцы! Отвечают быстро и понятно! 3.Хостинг у них отличный! удобная админ панель хостинга, скорость хостинга большая, и всегда работает! 4.За то что они вообще есть) Не падайте духом! Игорь Владимирович Ну зачем ребят вы это всё поменяли? Зачем всё это? Меня всё устравало из-за того что всё было интуитивно понятно и я привык с вами сотрудничать уже как минимум лет пять. Сейчас вынужден буду привыкать к новому интерфейсу. Зачем мне это??? Я не хочу изменений. Меня очень устраивает как мы работали раньше... Павел Отличный хостинг! Пользуюсь уже более 1года! Тормоза,да бывают но очень очень редко,а вобщем работает нормально! А самое главное, что техподдержка способна решить вопросы любой сложности!Такого хостинга за такие деньги больше нету. Спасибо.