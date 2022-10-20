Cheap cPanel hosting

At a minimum rate of 3 sites

- 24/7 network status monitoring

- Friendly support and help with site migration

- Automatic creation of a backup to a remote server

- Choice of PHP versions and extensions

- Auto installer cms scripts and applications

- Price only $2 $1/month

more details       заказать

Fast VPS hosting with SSD

Favorable rates and no overselling

- Guaranteed RAM from 1 GB

- Only disk type NVMe and unlimited weight I/O

- High speed Internet channel

- Convenient and clear web interface

- Price only $3 $1.95/month

more details       заказать

Rental dedicated server

Good combination of price and speed

- Hard disk type 2x256 GB SSD NVMe (PCIe)

- Internet connection up to 1 Gb/s

- High performance processor i7-6700K

- RAM type 32 GB DRR4

- Price only $90 $55/month

more details       заказать

Take over your domain name

popular domain zones: ru, com, xyz, info, рф, net, com.ua, org, site, pro, space, biz, su, pw, de
Transfer domain name          Bulk domain registration
Price
discounts and promotions
Safety
ssl and privacy protection
Free
provide customer loyalty
Support IDN
symbols of national alphabets

What our clients say

Clients are first of all our partners with whom we work as one team!

Overview of our services

Hosting

To place your website on the Internet. You will be pleasantly surprised by its speed and stability.

Virtual Server

Full flexibility and individuality! Also opt for host resource-intensive sites.

Dedicated Server

If there are requirements for increased hardware resources or you need to install additional resource-intensive software.

HOST-S
friendly support and assistance in transferring your sites to our hosting
$
1
/ mo.
Details
VPS-V6-S
the ability to select a specific ip address, Internet channel from 100 Mb/s
$
1.95
/ mo.
Details
Core i7-6700K
high and guaranteed uptime, remote server management
$
55
/ mo.
Details

Brief overview of statistics

Over 10 years
the company was founded in 2007
204366
happy clients
1487189
tickets processed
99% uptime
based on monitoring

News

New VPS IPv6 as an alternative to IPv4 20 oct 2022
Dedicated server at a discount 08 aug 2022
Global shortage of IPv4 IP addresses 06 jul 2022
Selection of IP addresses and events in Eastern Europe 03 mar 2022
Happy new 2022 year from the team IPhoster OÜ 31 dec 2021
Updating and migration of ISPmanager 6, VMmanager 6 28 dec 2021
End of support for ISPmanager 5 06 jun 2021

Additional services

IPhoster OU Reviews
All materials are copyrighted (2016/0280 (COD). Using this site you agree to the Terms of Service and Privacy policy.
Since the year 2007-2023 IPHOSTER OÜ. European hosting company, Business Registry code (Estonia): 14415348.
An additional tax may be added to the cost of services in cases of residence of the European Union.