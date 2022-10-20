Cheap cPanel hosting

Кухтерев Сергей Романович Качественное оборудование, отличные цены, техническая поддержка на высоте... мне нравится.... Вот и шаблон поменяли... отличный и красивым да и удобным стал=)

Широких Александр Сергеевич Моё мнение это самый лучший хостинг когда либо я встречал какие здесь + +тех поддержка работает оперативна +удобная панель понятная любому +нет не каких проблем для заказа +ждать долго не надо всё работает очень хорошо В прочем я очень довольный что есть такой сайт где можно заказать хороший хостинг . Я лично думаю этот сайт стоит на первом месте среди других сайтов по аренде хостинга и VDS/VPS Кто всё ещё думает брать или не брать смело заказывайте!

Петров Алексей Владимирович Недавно стал клиентом данного хостинга. Очень удобные сервисы и скорость отработки заказов! Особенно хочу отметить работу техподдержки. Благодарю администратора Дениса З. и сотрудника отдела продаж Станислава Н. за оперативную реакцию и помошь! Невероятно хорошее соотношение цена/качество на предоставляемые услуги. Успехов и процветания вашему бизнесу!

Николаев Евгений Михайлович Отличный хостинг очень понравился!Еще очень меня порадовало что здесь просто отличная служба поддержки отвечают в течении пяти минут!

translitbux Отличный хостинг, **********************************.. У меня три с половиной тысячи пользователей и онлайн огого сколько, и все нормально. Неоднократно ДДОСили и ничего, стоит мой сайт как вкопанный. Техподдержка всегда отзывчивая(!) и сразу решает вопрсы. Так что отрицательные отзывы, это бред невменяемых людей, которые и работать-то не могут по человечески. Хостингу хочется пожелать только самого хорошего и оставаться лидерами! Молодцы!

Tavadze Giorgi Pavlovich Отличная компания, всегда готовы помочь. гибкие условия, хороший трафик и в целом отличный хостинг. работаю уже больше 2 года

Сергей Откровенно говоря!!! Работаю с Вами уж навена с год, и если б не технические ньюансы, которые иногда огорчают, цены б Вам небыло. Однозначно, люди у Вас золотые. Поддержка просто супер. На эмоциях решил отзыв написать. Уж так вышло что пришлось откатывать хостинг с большего на меньший тариф, неожиданно, после краткого, моего объяснения веской причины, хостинг откатился, деньги вернулись в полном объеме. Спасибо.

Бурлака Михаил Сергеевич Хочу сказать спасибо сервису! За то что 1.Цены приличные 2.Ребята которые отвечают на вопросы молодцы! Отвечают быстро и понятно! 3.Хостинг у них отличный! удобная админ панель хостинга, скорость хостинга большая, и всегда работает! 4.За то что они вообще есть) Не падайте духом!

Игорь Владимирович Ну зачем ребят вы это всё поменяли? Зачем всё это? Меня всё устравало из-за того что всё было интуитивно понятно и я привык с вами сотрудничать уже как минимум лет пять. Сейчас вынужден буду привыкать к новому интерфейсу. Зачем мне это??? Я не хочу изменений. Меня очень устраивает как мы работали раньше...